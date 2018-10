Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková trifft im Halbfinale bei den WTA-Finals aus Sloane Stephens aus den USA.

Die 26-jährige Tschechin spielte gegen Stephens bisher drei Mal. In diesem Jahr hat Plíšková in Madrid die Amerikanerin mit 6:2 und 6:3 geschlagen. In den Jahren 2015 und 2012 hat Stephens die Tschechin besiegt.