Tennisspielerin Karolína Plíšková hat beim WTA-Turnier in chinesischen Tianjin das Finale erreicht. Die 26-Tschechin spielt damit am Sonntag um ihren dritten Turniersieg in diese Saison und kann weitere Punkte sammeln für das Saison-Finale in Singapur. Im Halbfinale besiegte Plíšková die Schweizerin Timea Bacsinszky in genau einer Stunde mit 6:2 und 6:1.

Gegnerin im Finale ist die Französin Caroline Garcia. Die bisherige Bilanz spricht mit 3:2 nach Siegen für Karolína Plíšková.