Karolína Plíšková hat das Rasenturnier in Eastbourne gewonnen. Im Finale besiegte die 27-jährige Tschechin am Samstag Angelique Kerber aus Deutschland mit 6:1 und 6:4.

Für Plíšková ist es der 14. Turniersieg. In diesem Jahr gewann sie die Turniere in Brisbane und in Rom.