Tennis: Plíšková-Schwestern gewinnen Auftaktspiele bei Australian Open

Nach Petra Kvitová hat mit Karolína Plíšková auch die zweite Top-Tennisspielerin aus Tschechien die erste Runde der Australian Open erfolgreich überstanden. In ihrem Auftaktmatch bezwang die 26-Jährige am Dienstag in Melbourne ihre Landsfrau Karolína Muchová in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2. Für ihren siegreichen Auftritt benötigte die Weltranglisten-Achte eine Stunde und neun Minuten. Einige Stunden später triumphierte auch ihre Zwillingsschwester Kristýna. Sie setzte sich in drei Sätzen mit 7:6, 2:6 und 6:2 gegen die Russin Anna Blinkova durch.

In der zweiten Runde trifft Karolína Plíšková auf die US-Amerikanerin Madison Brengle.