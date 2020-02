Tennis: Plíšková scheitert im Viertelfinale in Dubai

Tennisspielerin Karolína Plíšková ist beim WTA-Turnier in Dubai zum dritten Male in Folge im Viertelfinale gescheitert. Die an Position zwei gesetzte Tschechin unterlag am Donnerstag der Kasachin Elena Rybakina in zwei Sätzen mit 6:7 und 3:6. Das Match dauerte eine Stunde und 41 Minuten.

Die größte Waffe der 20-jährigen Rybakina ist der Aufschlag. In dieser Saison hatte sie in 20 Spielen bereits 115 Asse geschlagen. Gegen Plíšková kamen weitere elf hinzu, die Tschechin konnte nur drei dagegenhalten. Dank dieser Aufschlagstärke konnte Rybakina letztlich auch neun der zehn Breakbälle von Plíšková abwehren.