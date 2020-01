Tennis: Plíšková scheitert bei Australian Open in dritter Runde an Pavlyuchenkova

Karolína Plíšková scheiterte in der dritten Runde bei den Australian Open an Anastasia Pavlyuchenkova. Sie unterlag am Samstag der Russin mit 6:7 und 6:7. Von ursprünglich neun Tschechinnen spielt beim Turnier im Dameneinzel weiter nur Petra Kvitová. Sie trifft am Sonntag im Achtelfinale auf Maria Sakkari aus Griechenland.

Erfolg feierten tschechische Tennisspielerinnen im Doppel. Barbora Strýcová und Hsieh Su-wei aus Taiwan besiegten die Schweizerin Viktorija Golubic und Lauren Davis aus den USA mit 6:1 und 7:5. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková setzten sich gegen das belgisch-amerikanische Duo Kirsten Flipkens und Taylor Townsend mit 3:6, 6:1 und 6:3 durch.