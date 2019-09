Karolína Plíšková schied im Achtelfinale der US Open aus. Am Sonntag unterlag die 27-jährige Tschechin der Britin Johanna Konta mit 7:6, 3:6 und 5:7. Es sei ein hervorragendes Spiel gewesen, das den Zuschauern gefallen konnte, sagte die Tschechin nach der Niederlage in New York. Konta habe eine sehr gute Saison und sei darum gefährlich, so Plíšková.

Plíšková verlor damit die Chance, nach dem Turnier Nr. 1 der Weltrangliste zu werden.