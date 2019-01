Karolína Plíšková hat sich nach dem Sieg in Brisbane erwartungsgemäß vom Turnier in Sydney abgemeldet. Sie verbesserte sich in der Weltrangliste auf Platz sieben und ist damit momentan die beste tschechische Tennisspielerin. Petra Kvitová liegt auf Rang acht.

Am Turnier in Sydney nehmen im Einzel von den tschechischen Tennisspielerinnen nur Petra Kvitová und Kateřina Siniaková teil.