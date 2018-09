Tennis: Plíšková im Viertelfinale der US Open

Tennisspielerin Karolína Plíšková hat bei den US Open in New York das Viertelfinale erreicht. In ihrem Viertrundenmatch am Sonntag bezwang sie die Australierin Ashleigh Barty in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. In der Runde der besten Acht trifft die 26-jährige Tschechin am Dienstag auf die ehemalige Weltranglisten-Erste, Serena Williams aus den USA. Gegen die Amerikanerin hat Plíšková bisher zweimal gespielt. Vor vier Jahren hat sie in Stanford gegen Williams verloren, vor zwei Jahren dann aber gewonnen – im Halbfinale der US Open.

Plíšková ins Viertelfinale folgen kann noch eine zweite Tschechin: die 19-jährige Markéta Vondroušová. Sie trifft in ihrem Achtelfinalspiel am Montagabend auf die Ukrainerin Lesja Zurenko.