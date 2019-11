Tennis: Plíšková im Halbfinale der WTA-Finals

Karolína Plíšková hat den letzten freien Platz im Halbfinale der WTA-Finals erkämpft. Die Nummer Zwei der Weltrangliste besiegte am Freitag in Shenzhen Simona Halep aus Rumänien mit 6:0, 2:6, 6:4. Mit dem Sieg belegte sie den zweiten Platz in der Gruppe lila und qualifizierte sich in die Runde der letzten vier.

Plíšková wird zum dritten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale der WTA-Finals spielen. Am Samstag wird sie gegen Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien um den Einstieg ins Finale kämpfen.