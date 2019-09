Tennisspielerin Karolína Plíšková hat bei dem WTA-Tour-Premier-Hartplatzturnier im chinesischen Zhengzhou das Finale erreicht. Die Nummer Zwei der Weltrangliste bekämpfte am Samstag im Halbfinale Ajla Tomljanović aus Australien mit 6:3 und 6:2.

Am Sonntag wird die 27-Jährige um ihren vierten Titel in dieser Saison und den insgeamt 15. Titel in ihrer Karriere kämpfen.