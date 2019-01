Tennisspielerin Karolína Plíšková ist mit einem Turnier-Sieg in die neue Saison gestartet. Die Tschechin besiegte am Sonntag im Finale in Brisbane Lesja Zurenko aus der Ukraine mit 4:6, 7:5 und 6:2.

Plíšková hat somit den zwölften Titel in ihrer Karriere geholt. In Brisbane siegte sie bereits 2017. In der WTA-Weltrangliste der Frauen verbessert sie sich nun auf Platz sieben, gefolgt von ihrer Landsfrau Petra Kvitová.