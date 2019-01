Das tschechische Tennis-Ass Karolína Plíšková hat zum dritten Mal in Folge die dritte Runde der Australian Open erreicht. Die Weltranglisten-Siebte bezwang am Samstag die Italienerin Camila Giorgi mit 6:4, 4:6 und 6:2 und sicherte sich so das Ticket fürs Viertelfinale.

In der nächsten Runde am Montag trifft Plíšková dann auf Garbiñe Muguruza aus Spanien. Diese besiegte am Samstag die Schweizerin Timea Bacsinszky und zog so ins Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers ein.