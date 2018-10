Tennisspielerin Karolína Plíšková hat beim WTA-Turnier in chinesischen Tianjin das Halbfinale erreicht. Die Tschechin besiegt im Viertelfinale die Britin Katie Boulter mit 5:7, 6:0 und 6:3.

Die 26-Jährige holte mit dem Einzug ins Halbfinale wichtige Punkte für den Start beim Saisonfinale in Singapur. Plíšková belegt derzeit in der Weltrangliste den achten Platz. Das ist der letzte Platz, der zur Teilnahme an den WTA Finals berechtigt.