Tennisspielerin Karolína Plíšková hat beim WTA-Turnier in Miami das Finale erreicht. Die Tschechin wird um den 13. Titel in ihrer Karriere kämpfen. Im Halbfinale besiegte sie Simona Halep aus Rumänien. Die Begegnung ging wegen Regenunterbrechungen erst in der Nacht auf Freitag zu Ende.

In diesem Jahr hat Plíšková bereits das Turnier im australischen Brisbane für sich entscheiden können. Durch ihre Erfolge in Miami steht die 27-Jährige mittlerweile auf dem vierten Platz in der Weltrangliste.