Tennis: Plíšková erreicht Achtelfinale der US Open

Karolína Plíšková hat bei den US Open das Achtelfinale erreicht. Barbora Strýcová und die tschechische Überraschung Karolína Muchová sind hingegen bei dem Grand-Slam-Turnier in New York ausgeschieden.

Plíšková gewann am Freitag in der dritten Runde mit 6:4 und 7:6 gegen die amerikanische Lokalmatadorin Sofia Kenin. Strýcová verlor gegen die Belgierin Elise Mertens in zwei Sätzen (3:6, 6:7). Muchová, die in der zweiten Runde überraschend die Spanierin Garbiñe Muguruza ausgeschaltet hatte, machte bei ihrem Drittrunden-Auftritt viele Fehler. Die 22-jährige Qualifikantin unterlag folglich der Australierin Ashleigh Barty mit 3:6 und 4:6.