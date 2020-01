Tennis: Petra Kvitová steht im Achtelfinale der Australian Open

Tennisspielerin Petra Kvitová ist bei den Australian Open ins Achtelfinale des Damen-Einzel eingezogen. In ihrem dritten Turnierspiel hat die Tschechin am Freitag in Melbourne die Russin Ekaterina Alexandrova überzeugend in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:2 bezwungen. Die Begegnung dauerte nur knapp eine Stunde. In der Runde der besten 16 trifft die zweifache Wimbledonsiegerin nun auf die Griechin Maria Sakkari.

Von den tschechischen Starterinnen ist zudem noch die Weltranglisten-Zweite Karolína Plíšková im Rennen. Am Samstag wird die 27-Jährige in Runde drei gegen die Russin Anastasia Pavlyuchenkova antreten.