Tennis: Petra Kvitová holt Titel in Stuttgart

Die tschechische Spitzenspielerin Petra Kvitová hat beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart den Titel geholt. Sie siegte am Sonntag im Finale gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 6:3 und 7:6.

Die zweimalige Wimbledonsiegerin konnte als erste Spielerin den zweiten Titel in der laufenden Saison und insgesamt den 27. Titel ihrer Karriere feiern. Sie spielte zum siebten Mal in Stuttgart, war zuvor aber nie über das Halbfinale hinausgekommen. Nach der Vorjahressiegerin Karolína Plíšková wurde sie nun die zweite Tschechin in Serie, die das Turnier gewonnen hat.