Tennisspielerin Karolína Muchová hat beim WTA-Turnier in Seoul das Finale erreicht. In der Vorschlussrunde besiegte die Tschechin die chinesische Spielerin Wang Yafan mit 7:6 und 6:4.

Am Sonntag kämpft die 23-jährige Muchová um den ersten Turniersieg in ihrer Karriere. Gegnerin im Finale in der südkoreanischen Hauptstadt ist Magda Linette aus Polen.