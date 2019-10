Tennisspielerin Karolína Muchová ist im Halbfinale des WTA-Turniers in Moskau ausgeschieden. Die Tschechin unterlag am Samstag der Russin Anastassija Pawlutschenkowa in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 und 1:6.

Trotz der Niederlage bedeutet der Halbfinaleinzug für die 23-jährige Muchová einen gewaltigen Sprung in der Weltrangliste. Laut den Informationen der Presseagentur ČTK wird die derzeitige Nummer 35 der Weltrangliste am Montag unter die besten 30 der Welt vorrücken.