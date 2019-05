Karolína Muchová hat das Halbfinale der J&T-Banka-Prague-Open in Prag erreicht. Im Halbfinale setzte sich die 22-jährige Tschechin am Freitag gegen Bernarda Pera aus den USA mit 6:2 und 7:5. Muchová ist zum ersten Mal in ihrer Sportkarriere ins Finale eines WTA-Turniers eingezogen.

Im Finale trifft Muchová auf die Schweizerin Jil Belen Teichmann. Die Schweizerin besiegte im Halbfinale die Tschechin Barbora Strýcová mit 6:3 und 6:0.