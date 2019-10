Tennisspielerin Karolína Muchová hat das Halbfinale des WTA-Turniers in Moskau erreicht. Die Tschechin besiegte am Freitag im Viertelfinale die Russin Jekaterina Alexandrowa in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4.

Der Erfolg bedeutet für die 23-jährige Muchová bereits jetzt einen gewaltigen Sprung in der Weltrangliste. Laut den Informationen der Presseagentur ČTK wird die derzeitige Nummer 35 der Weltrangliste unter die besten 30 der Welt vorrücken.