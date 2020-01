Tennis: Kvitová zieht in dritte Runde der Australian Open ein

Tennisspielerin Petra Kvitová hat bei den Australian Open die dritte Runde im Damen-Einzel erreicht. Auf dem Weg dorthin hat die Tschechin am Mittwoch in Melbourne die Spanierin Paula Badosa in zwei Sätzen jeweils mit 7:5 bezwungen. In Runde drei trifft die Vorjahresfinalistin nun auf die Russin Ekaterina Alexandrova.

Alexandrova hat am Mittwoch mit Barbora Krejčíková eine weitere Tschechin geschlagen, sie siegte in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3. Ebenso ausgeschieden ist Kvitovás Landsfrau Kristýna Plíšková, die der Britin Heather Watson in drei Sätzen unterlag. Die größeren Hoffnungen aus tschechischer Sicht liegen indes bei ihrer Zwillingsschwester Karolína Plíšková. Die Weltranglisten-Zweite trifft in der zweiten Runde auf die Deutsche Laura Siegemund.