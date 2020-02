Tennis: Kvitová unterliegt im Finale Sabalenka, Strýcová siegt mit Hsieh Su-wei im Doppel

Petra Kvitová unterlag am Samstag im Finale in Doha Aryna Sabalenka aus Weißrussland mit 3:6 und 3:6. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin setzte sich am Freitag gegen Ashleigh Barty mit 6:4, 2:6 und 6:4 durch. Kvitová kämpfte in Doha um den insgesamt 28. Turniersieg in ihrer Sportkarriere.

Barbora Strýcová gewann mit ihrer taiwanesischen Partnerin Hsieh Su-wei das Turnier in Doha im Damendoppel. Im Finale besiegten sie am Freitag Gabriela Dabrowski aus Kanada mit Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:2, 5:7 und 10:2.