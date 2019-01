Tennis: Kvitová siegt in Sydney, Siniaková mit Krunić im Doppel

Petra Kvitová hat das Turnier in Sydney gewonnen. Im Finale besiegte die zweimalige Wimbledon-Siegerin am Samstag die Australierin Ashleigh Barty mit 1:6, 7:5 und 7:6. Für die 28-jährige Tschechin ist es der 26. Titel in ihrer Sportkarriere. In Sydney siegte Kvitová auch 2015.

Die tschechische Tennisspielerin Kateřina Siniaková hat mit der Serbin Aleksandra Krunić im Doppel in Sydney gesiegt. Siniaková und Krunić setzten sich am Samstag gegen Eri Hozumi aus Japan mit Alicja Rosolska aus Polen mit 6:1 und 7:6 durch. Siniaková spielte im Doppel diesmal nicht mit Barbora Krejčíková, weil ihre Mitspielerin an der Qualifikation für Australian Open teilnahm