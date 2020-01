Tennis: Kvitová scheitert im Australian-Open-Viertelfinale gegen Barty

Petra Kvitová musste sich im Viertelfinale der Australian Open gegen die Lokalmatadorin Ashleigh Barty geschlagen geben. Die Tschechin verlor das Match am Montag in Melbourne in zwei Sätzen mit 6:7 und 2:6. Die amtierende Weltranglisten-Erste Barty trifft im Halbfinale nun auf die US-Amerikanerin Sofia Kenin. Petra Kvitová konnte damit ihren zweiten Platz vom vergangenen Jahr nicht verteidigen. Damals scheiterte die 29-Jährige im Finale gegen die Japanerin Naomi Osaka.

Erfolg feierten tschechische Tennisspielerinnen im Doppel. Barbora Strýcová besiegte mit Hsieh Su-wei aus Taiwan Jennifer Brady und Caroline Dolehide aus den USA mit 6:2 und 6:2 und hat das Halbfinale erreicht. Zum ersten Mal erreichten das Halbfinale in Melbourne die Tschechinnen Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková. Sie setzten sich im Viertelfinale gegen das kanadisch-lettische Duo, Gabriela Dabrowski und Jelena Ostapenko, mit 3:6, 6:2 und 6:3 durch. Krejčíková hat die Chance, den Titel von Melbourne im Mixed Doppel zu verteidigen. Voriges Jahr siegte sie mit dem US-Amerikaner Rajeev Ram. In diesem Jahr spielt sie mit dem Kroaten Nikola Mektić. Am Dienstag haben sie das amerikanisch-australische Paar, Amanda Anisimova und Nick Kyrgios, mit 4:6, 6:4 und 10:8 bezwungen und das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag treffen sie im Viertelfinale auf die Ukrainerin Nadija Kitschenok und Rohan Bopanna aus Indien.