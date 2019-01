Tennis: Kvitová rückt auf Platz zwei der WTA-Weltrangliste vor

Durch ihren Einzug in das Finale der Australian Open hat sich die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitová auf den zweiten Platz der Weltrangliste verbessert. Wie im Jahr 2011, als sie erstmals so weit oben stand, trennt die 28-Jährige nur ein Sieg von der Führungsposition. Den hätte sie im Finale des Turniers von Melbourne erreichen müssen, so aber steht die Siegerin Naomi Osaka aus Japan im WTA-Ranking ganz oben.

Um drei Plätze nach vorn geschoben hat sich auch die zweite Top-Spielerin aus Tschechien: Dank ihrer Halbfinalteilnahme in Melbourne wird Karolína Plíšková nun auf Platz fünf der Weltrangliste geführt. Ihren Platz an der Sonne haben zwei andere Tschechinnen verteidigt: Kateřina Siniaková und Barbora Krejčíková sind weiterhin die Nummer eins im Damen Doppel.