Petra Kvitová hat das Viertelfinale in Peking erreicht. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin hat sich am Mittwoch gegen Belinda Bencic aus der Schweiz mit 6:3 und 6:3 durchgesetzt. Im Viertelfinale trifft Kvitová auf Ashleigh Barty aus Australien, die die Chinesin Zheng Saisai besiegt hat.

Falls die 29-jährige Kvitová das Halbfinale in Peking erreicht, sichert sie sich die Teilnahme an den WTA-Finals in Shenzhen.