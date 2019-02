Petra Kvitová hat beim Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Am Mittwoch setzte sich die zweimalige Wimbledon-Siegerin gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady mit 7:5, 1:6 und 6:3 durch. Es war der bereits 15. Sieg der Tschechin in der Saison.

Es sei wirklich schweres Spiel gewesen, im zweiten Satz habe sie sich schlecht konzentriert, sagte Kvitová. Im Viertelfinale trifft sie auf die Slowakin Viktória Kužmová, die sich gegen die US-Amerikanerin Sofi Kenin durchgesetzt hat.