Tennis: Kvitová im Halbfinale bei Australian Open

Petra Kvitová hat bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Sie besiegte am Dienstag in Melbourne die Australierin Ashleigh Barty mit 6:1 und 6:4. Im Halbfinale eines Grand Slams wird Kvitová zum ersten Mal seit dem Überfall im Dezember 2016 spielen. Damals wurde sie von dem Angreifer an ihrer linken Hand schwer verletzt. Als daran während des Gesprächs nach dem Spiel erinnert wurde, fing das Publikum an zu klatschen. Sie habe sich wirklich nicht vorgestellt, dass sie auf einem derartigen Stadion wieder so spielen werde, sagte Kvitová. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin trifft im Halbfinale auf Danielle Collins aus den USA.

Zudem erreichten die tschechischen Tennisspielerinnen Markéta Vondroušová und Barbora Strýcová das Halbfinale im Damen-Doppel. Am Dienstag setzten sie sich gegen das slowenisch-spanische Duo Andreja Klepač und María José Martínez Sanchez mit 6:4 und 6:4 durch. Im Halbfinale treffen die Tschechinnen auf das australisch-chinesische Paar Samantha Stosur und Zhang Shuaj, das im Viertelfinale die Tschechinnen Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková mit 7:6 und 7:6 besiegte.