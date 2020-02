Tennisspielerin Petra Kvitová hat beim WTA-Turnier in Doha das Viertelfinale erreicht. Die Tschechin besiegte am Mittwoch die Lettin Jelena Ostapenko in drei Sätzen mit 6:2, 5:7 und 6:1.

Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale könnte die zweimalige Wimbledon-Siegerin auf Landsfrau Karolína Plíšková treffen. Die Weltranglisten-Dritte spielt am Abend im Achtelfinale gegen Ons Jabeur aus Tunesien.