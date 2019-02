Petra Kvitová hat beim WTA-Turnier in Dubai das Halbfinale erreicht. Die Tschechin besiegte am Donnerstag die Slowakin Viktória Kužmová relativ glatt mit 6:4 und 6:0. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Kvitová am Freitag auf Hsieh Su-wei.

Die Spielerin aus Taiwan schaltete im Viertelfinale die Tschechin Karolína Plíšková aus, und zwar mit 6:4, 1:6 und 7:5.