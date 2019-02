Tennis: Kvitová erreicht Finale des Turniers in Dubai

Tennisspielerin Petra Kvitová hat das Finale des WTA-Turniers in Dubai erreicht. In der Vorschlussrunde bezwang sie am Freitag Hsieh Su-wie aus Taiwan in drei Sätzen mit 3:6, 6:2 und 6:4. Die 28-jährige Tschechin steht damit zum dritten Mal in diesem Jahr in einem Endspiel. In diesem trifft sie am Samstag auf die Schweizerin Belinda Bencic. Im Falle eines Sieges rückt Kvitová erneut auf Platz zwei der Weltrangliste vor.

Bei einem Erfolg im Finale würde die zweifache Wimbledonsiegerin ihren 27. Turniersieg feiern und in der ewigen Bilanz aller Tschechinnen zur zweitplatzierten Hana Mandlíková aufschließen. Vor ihr läge dann nur noch die unerreichbare Martina Navrátilová mit 167 Triumphen.