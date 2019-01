Tennis: Kvitová bei Australian Open im Viertelfinale, Berdych raus

Nach Karolína Plíšková hat sich auch Petra Kvitova bei den Australian Open für das Viertelfinale qualifiziert. Die tschechische Weltranglisten-Achte Kvitová überrollte am Samstag die US-Amerikanerin Amanda Anismiova mit 6:2 und 6:1 und sicherte sich so das Ticket für die nächste Runde. Dort trifft sie am Montag auf die Lokalmatadorin Ashleigh Barty.

Bei den tschechischen Herren sah es am Samstag hingegen nicht so gut aus. Tomáš Berdych musste sich mit 0:6, 1:6 und 6:7 deutlich gegen den Spanier Rafael Nadal geschlagen geben.