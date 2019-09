Tennis: Kristýna Plíšková erreicht Halbfinale von Taschkent

Tennisspielerin Kristýna Plíšková hat beim WTA-Turnier in Taschkent das Halbfinale erreicht. Die Tschechin besiegte am Donnerstag die an Nummer eins gesetzte Slowakin Viktória Kužmová mit 6:3 und 6:4. Plíšková schlug dabei insgesamt mit 15 Assen auf.

Die Zwillingsschwester der Weltranglistenzweiten Karolína Plíšková zieht mit dem Erfolg zum dritten Mal in diesem Jahr in ein Semifinale ein. Gerade in Taschkent konnte die 27-jährige Kristýna Plíšková vor einem Jahr ihren ersten Titelgewinn bei der WTA-Tour feiern.