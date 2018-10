Tennis: Krejčíková und Siniaková im Doppel-Finale der WTA Finals

Kateřina Siniaková und Barbora Krejčíková haben im Doppel das Finale bei den WTA Finals in Singapur erreicht. Im tschechischen Derby setzten sie sich am Samstag gegen das Duo Andrea Sestini Hlaváčková und Barbora Strýcová mit 6:3 und 6:2 durch.

Keine von uns beiden habe erwartet, dass die Saison so gut sein könnte, sagte Krejčíková. Das weitere Ziel sei, zu versuchen in Singapur zu siegen, so die Tennisspielerin. Krejčíková und Siniaková werden die Saison als Nr. 1 im Damen-Doppel der WTA-Rangliste beenden. In diesem Jahr siegten sie zuvor in Roland Garros und in Wimbledon.