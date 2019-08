Tennis: Krejčíková meldet sich wegen Verletzung vom Doppel bei US Open ab

Die tschechischen Tennisspielerinnen Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková werden im Doppel bei den US Open fehlen. Krejčíková hat sich in der Qualifikation für das Turnier im Einzel am Fuß verletzt. Sie hoffte trotzdem, im Doppel spielen zu können, musste sich aber schließlich abmelden.

Sie sei sehr enttäuscht, aber brauche mehr Zeit, um die Verletzung auszukurieren, erklärte Krejčíková. Siniaková wird im Doppel mit Julia Görges aus Deutschland spielen. In der ersten Runde treffen sie auf Coco Gauff und Catherine McNally aus den USA.