Tennisspielerin Karolína Plíšková ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Tschechin besiegte am Montag in der ersten Runde des Turniers in Brisbane die Kasachin Julia Putinzewa mit 4:6, 6:3 und 6:4.

Plíšková ist bei dem Hartplatzturnier in Australien an Nummer fünf gesetzt. Ihre Landsfrau Petra Kvitová erhielt Nummer vier.