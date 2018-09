Tennis: Karolína Plíšková siegt in Tokio

Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková hat das zweite Turnier in dieser Saison gewonnen. Nach dem Sieg in Stuttgart gewann die 26-jährige Tschechin am Sonntag das WTA-Turnier in Tokio. Im Finale setzte sich Plíšková gegen die Japanerin Naomi Ósaka mit 6:4 und 6:4 durch. Für Plíšková ist es der elfte Titel in ihrer Karriere.

Sie habe die ganze Woche in Tokio genossen und danke dem Vater für die Unterstützung, sagte die Tennisspielerin. Ihr Vater war auch dabei, als sie im April das Turnier in Stuttgart gewann.