Tennis: Karolína Plíšková im Viertelfinale des WTA-Turniers in Tokio

Tennisspielerin Karolína Plíšková hat das Viertelfinale des WTA-Turniers in Tokio erreicht. Am Mittwoch bezwang die 26-jährige Tschechin Darja Gawrilowa aus Australien in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und 6:4. In der Runde der besten Acht trifft Plíšková auf die Siegerin des Duells Garbiñe Muguruza aus Spanien und Alison Riske aus den USA.

Im Match mit Gawrilowa hatte Plíšková Höhen und Tiefen. Den ersten Satz verlor die Nummer Acht der Weltrangliste nach einer 4:1-Führung, im dritten Satz gelang ihr das Gegenteil – mit fünf erfolgreichen Games in Folge drehte sie einen 1:4-Rückstand noch in den Satzgewinn von 6:4 um.