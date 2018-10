Tennis: Karolína Plíšková erste Halbfinalistin bei WTA-Finals

Die Tschechin Karolína Plíškování hat bei den WTA Finals in Singapur als erste Tennisspielern das Halbfinale erreicht. Die 26-Jährige setzte sich am Donnerstag beim Jahresabschluss der acht besten Spielerinnen in ihrem letzten Gruppenspiel gegen ihre Landsfrau Petra Kvitová mit 6:3, 6:4 durch.

Im zweiten Match des Tages kämpfen die dänische Titelverteidigerin Caroline Wozniacki und Jelina Switolina aus der Ukraine um den zweiten Halbfinalplatz aus der Weißen Gruppe. Kvitová ist nach der dritten Niederlage dagegen ausgeschieden.