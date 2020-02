Tennis: Karolína Plíšková erreicht Viertelfinale in Dubai

Tennisspielerin Karolína Plíšková hat beim WTA-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Die Tschechin besiegte am Mittwoch in der zweiten Runde die Französin Kristina Mladenovic deutlich mit 6:1 und 6:2.

Aus dem Turnier ausgeschieden ist hingegen Markéta Vondroušová. Die 20-jährige Spielerin aus Sokolov / Falkenau unterlag auch wegen einer Beinverletzung der Amerikanerin Jennifer Brady mit 6:4, 4:6 und 1:6.