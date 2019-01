Tennisspielerin Karolína Plíšková wird beim Turnier in Brisbane um den Titel spielen. Am Samstag besiegte sie im Halbfinale die Kroatin Donna Vekitić in einer Stunde und 22 Minuten mit 6:3 und 6:4. Im Finale trifft Plíšková auf Lesja Zurenko aus der Ukraine.

Im Doppelspiel der Frauen hat das tschechisch-amerikanische Duo Květa Peschkeová und Nicole Melichar den Titel geholt. Im Finale besiegten sie die Schwestern Latisha Chan und Chan Hao-ching aus Taiwan klar mit 6:1 und 6:1.