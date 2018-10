Tennis: Hlaváčková und Strýcová im Halbfinale von Singapur

Die Tennisspielerinnen Andrea Sestini Hlaváčková und Barbora Strýcová haben bei den WTA-Finals das Halbfinale im Doppel erreicht. Am Donnerstag in besiegten sie in Singapur das slowenisch-spanische Paar Andreja Klepač und María José Martínez.

Mit dem Erfolg ist auch bereits klar, dass mindestens eine tschechische Spielerin im Doppel-Finale stehen wird. Denn Hlaváčková und Strýcová treffen im Halbfinale entweder auf die Weltranglisten-Ersten Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková oder auf das tschechisch-amerikanische Duo Květa Peschke-Nicole Melichar.