Fünf tschechische Tennisspielerin treten am ersten Tag der Australian Open am Montag in Melbourne an. Als erste startet Marie Bouzková mit einem Duell gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka in den Tournier. Bouzková nimmt zum ersten Mal an den Australien Open teil.

Am ersten Tag spielen zudem Petra Kvitová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková und Barbora Strýcová. Insgesamt starten bei den Australien Open neun Tschechinnen.