Tennis – French Open: Vondroušová überzeugt, Plíšková scheitert früh

Tennisspielerin Markéta Vondroušová hat das Achtelfinale der French Open im Damen-Einzel erreicht. In ihrem Drittrundenmatch in Paris bezwang die Tschechin am Freitag Carla Suárez Navarro aus Spanien in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. Mit dem Einzug ins Achtelfinale egalisierte Vondroušová ihr bisher bestes Grand-Slam-Ergebnis, das sie voriges Jahr bei den US Open erzielte. In der Runde der besten 16 trifft sie nun auf die Lettin Anastasija Sevastova.

In Runde drei bereits ausgeschieden ist Vondroušovás Landsfrau Karolína Plíšková. Die Weltranglisten-Zweite unterlag am Freitag der Sandplatz-Spezialistin Petra Martić aus Kroatien in zwei Sätzen mit 3:6 und 3:6. Die 27-jährige Tschechin dürfte damit in der Weltrangliste wieder etwas zurückfallen.