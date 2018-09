Tennis: Berdych wird bis zu Turnieren 2019 in Australien pausieren

Tomáš Berdych, die Nummer eins der tschechischen Tennisspieler, wird in diesem Jahr an keinem Turnier mehr teilnehmen. Er wolle erst das Problem seiner ständigen Rückenschmerzen lösen, sich auskurieren und danach wieder fit werden, sagte der gerade erst 33 Jahre alt gewordene Tennisprofi am Dienstag in Prag vor Journalisten. Sein Ziel sei es, zu Beginn des neuen Jahres wieder dabei zu sein. Im Idealfall wolle er bei den Australian Open starten und die entsprechenden Vorbereitungsturniere in Down Under spielen, so der Tscheche.

Wegen seiner Rückenprobleme hat Berdych sein bisher letztes internationales Turnier im Juni in London bestritten. Durch sein anschließendes Fehlen auf der ATP-Tour ist die ehemalige Nummer vier der Weltrangliste mittlerweile auf Platz 72 abgerutscht.