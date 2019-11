Tennis: Berdych verkündet am Samstag wohl Karriereende

Tennisspieler Tomáš Berdych wird am Samstag beim ATP-Finale in London sein Karriereende verkünden. Dies sagte sein Vater Martin Berdych der Boulevardzeitung „Blesk“. Der 34-jährige Spieler selbst hat seinen Fans für den Samstag „eine kleine Überraschung“ versprochen.

Tomáš Berdych hat 17 Jahre lang als Tennisprofi gespielt. Dabei gelangte er bis auf Platz vier in der Weltrangliste. Allerdings konnte er kein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Zweimal holte er aber mit dem tschechischen Team den Davis Cup. Sein Karriereende hatte Berdych bereits nach dem Erstrundenaus bei den US Open in diesem Jahr angedeutet.