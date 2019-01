Tennis: Berdych und Kvitová jeweils in dritter Runde der Australian Open

Die tschechischen Tennisasse Tomáš Berdych und Petra Kvitová haben bei den Australian Open jeweils die dritte Runde erreicht. Berdych bezwang am Mittwoch in Melbourne den Niederländer Robin Haas in drei Sätzen mit 6:1, 6:3 und 6:3. In der Runde der verbliebenen 32 Spieler trifft der Tscheche nun auf den an Position 18 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman.

Im Einzelwettbewerb der Frauen gewann auch Petra Kvitová relativ glatt ihr Zweitrundenduell. Sie besiegte die Rumänin Irina-Camelia Begu mit 6:1 und 6:3. Am Donnerstag versucht auch noch Top-Spielerin Karolína Plíšková, in die dritte Runde zu gelangen.