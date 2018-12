Tennis: Berdych spielt nächste Woche in Doha

Der beste tschechische Tennisspieler Tomáš Berdych wird nach einer halbjährigen Pause nächste Woche am Turnier in Doha teilnehmen. Von den Veranstaltern hat der 33-jährige Tscheche eine Wildcard bekommen.

Berdych hatte Monate lang Probleme mit dem Rücken. Im September beendete er vorzeitig die Saison. Zuletzt spielte er am 19. Juni bei den Queen's Club Championships in London, wo er dem Franzosen Julien Benneteau unterlag. Der einstige vierbeste Spieler der Welt rutschte inzwischen in der Weltrangliste auf Rang 71 ab.